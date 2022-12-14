В Курской области из-за снегопада 35 тысяч человек остались без электричества, а школьники из 17 районов переведены на дистант

Регионы Черноземья продолжают бороться с последствиями снегопада, начавшегося вечером 13 декабря.

Наиболее сложная ситуация в Курской области, где даже был создан штаб по борьбе с последствиями снегопада. Роман Старовойт в своем Telegram-канале рассказал, что утром 14 декабря по области начались массовые отключения света из-за налипания снега и обрыва проводов. По его словам, в регионе без электричества остаются около 35 тыс. человек. Аварии устраняют 74 бригады курских специалистов, им также помогают электрики из Белгорода, Брянска, Воронежа, Калуги и Ярославля. Наиболее серьезные отключения зафиксированы в Золотухнском, Курском, Обоянском и Щигровском, районах.

Кроме того, из-за обильного снегопада утром на маршрут не вышли 265 школьных автобусов — 87% от общего. «В 17 районах организовано дистанционное обучение школьников. В 11 районах приняли решение организовать очно-дистанционный формат. Часть детей добрались в школы самостоятельно», — написал Роман Старовойт. По его данным, на федеральных и региональных дорогах работают почти 300 единиц техники, а за ночь израсходовано около 6 тыс. т противогололедных материалов.

Мэр Курска Игорь Куцак отметил, что в городе работают 77 единиц специализированной техники и 66 дорожных рабочих. Еще 79 человек занимаются очисткой тротуаров и подходов к пешеходным переходам. На уборку дворов вышли почти 700 дворников.

Кроме того, в городе в результате обрыва воздушной линии была остановлена работа Рышковского водозабора. Из-за этого было прекращено водоснабжение потребителей Северо- и Юго-западного микрорайонов, района КЗТЗ, части улиц Центрального (от улицы 50 лет Октября до улицы В. Луговой) и Сеймского (улицы Литовская, 3-я Песковская и прилегающие) округов. Сейчас вода уже есть, «но давления пока недостаточно, это сказывается на верхних этажах».

В Белгородской области в очистке дорог регионального значения ночью было задействовано около 200 единиц техники. По сообщению облправительства, днем число техники вырастет до 350.

По данным мэрии Воронежа, в городе было израсходовано более 2,5 тыс. т пескосмеси, а в ночной уборке задействовали 174 единицы техники. В администрации отметили, что работы продолжаются и сейчас.

В Липецке в ночную смену работали 46 спецмашин, в том числе десять наемных, сообщила пресс-служба мэрии. Также за ночь они израсходовали 590 т пескосоляной смеси и 128 т технической соли. Ранним утром на работу вышли более 120 «уборщиков территорий», восемь тракторов и шесть малогабаритных машин. Кроме того, на уборке дворов заняты более 870 дворников и около 50 единиц техники.

О том, какие разрушения Курской области принес в сентябре ураган, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Поднимались в воздух бетонные блоки"».

Александр Прытков

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