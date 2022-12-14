Мэрия Липецка потратит на питание школьников в первом полугодии 2023 года 168 млн рублей

На обеспечение питанием 48 школ Липецка в январе-мае 2023 года власти направят 168 млн руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в мэрии.

Всего на госзапупках опубилковано девять лотов. Каждый включает пять-семь школ, «объединенных по территориальному признаку». На торги выставлены только бюджетные учреждения. Автономные школы самостоятельно выбирают поставщика, пояснили в мэрии.

В администрации отметили, что потенциальные исполнители должны обеспечить сбалансированное, качественное и своевременное питание учащихся: «Любую замену блюд или их ингредиентов им будет необходимо согласовывать с руководством школы». В частности, есть запрещенная к использованию пища, например, яичница-глазунью или блюда с грибами.

Председатель городского департамента образования Светлана Бедрова анонсировала строгие требования к потенциальным операторам. «Надеемся, что наших детей будут кормить опытные компании, которые хорошо знают свое дело. До конца учебного года проверять их работу будет департамент, педагогическое, ученическое и родительское сообщества», — рассказала она.

До организации торгов в сентябре-декабре питание организовывалось по закупкам у единственного поставщика. При этом власти ориентировались на уже работавших в школах операторов, пояснили «Ъ» в мэрии. Там также отметили, что дальнейшие торги планируются по полугодиям.

О том, как местный рынок школьного питания зашел новый иногородний игрок, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Липецкие школы переходят на Dars».

Александр Прытков

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