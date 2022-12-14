Путин в этом году не будет участвовать в предновогоднем хоккейном матче

Президент России Владимир Путин в нынешнем году не намерен принимать участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет, не планируется в этом году»,— сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос во время пресс-колла.

В декабре 2021 года господин Путин участвовал в товарищеском хоккейном матче в пригороде Санкт-Петербурга. Вместе с ним сыграл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Игра состоялась после переговоров лидеров двух стран. Они выступали за одну команду, которая выиграла со счетом 18:7.

Лаура Кеффер