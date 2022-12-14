Полиция Испании арестовала еще одного подозреваемого по «делу Магнитского»

Правоохранительные органы Испании возбудили уголовное дело против еще одного подозреваемого по делу об отмывании денег в рамках «дела Магнитского». Об этом говорится в заявлении Европола.

Подозреваемого арестовали на Канарских островах. По данным Европола, он был главным в организованной преступной группировке, которая вывела из российского бюджета $230 млн. Его личность не раскрывается.

В Европоле также сообщили, что на сегодня в Испании в рамках «дела Магнитского» было арестовано 75 объектов недвижимости на сумму €25 млн. Она была приобретена на деньги, выведенные из российского бюджета. Этой недвижимостью владели граждане России или подставные компании. Выведенные из бюджета деньги отправлялись на банковские счета этих россиян либо на счета агентств, которые имели тесные связи с русской общиной в Испании.

Сергей Магнитский работал юристом инвестиционного фонда Hermitage Capital. В 2008 году в России ему было предъявлено обвинение в налоговых махинациях. В 2009 году он умер в СИЗО «Матросская Тишина». По мнению главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, Сергея Магнитского убили, а уголовное дело против него завели потому, что он раскрыл коррупционную схему вывода $230 млн из российского бюджета.

Анастасия Ларина