Депутаты обязали уличных музыкантов Петербурга согласовывать свои выступления

Законодательно Собрание Санкт-Петербурга приняло в окончательном чтении законопроект об организации деятельности уличных музыкантов в городе. Теперь артисты обязаны будут согласовывать каждое свое выступление с властями.

Согласно документу, весь Петербург делится на зоны, в которых разрешается или запрещается использование звукоусиливающего оборудования при уличных выступлениях. Конкретный перечень в Смольном должны опубликовать позже, в него войдет около 200 адресов. Его будут составлять исходя из плотности жилой застройки и наличия социальных объектов и учреждений в городе. Порядок согласования уличных выступлений будет также установлен соответствующим постановлением Смольного позже. Выступать на улицах будет разрешено артистам от 16 лет.

Как пояснял ранее представитель губернатора Санкт-Петербурга в Заксобрании Константин Сухенко, законопроект направлен на обеспечение общественного порядка и безопасности при проведении уличных выступлений. По его мнению, что документ «учитывает запросы жителей города и их право на благоприятную среду».

Подробнее о том, как принимался законопроект об уличных музыкантах в Петербурге, читайте в материале «Музыка под чужую дудку».

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