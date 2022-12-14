Выступление скоморохов и Деда Мороза пройдет на открытии главной елки Ижевска

16 декабря в столице Удмуртии на мероприятии по зажжению елки на Центральной площади пройдет выступление скоморохов, Деда Мороза, Снегурочки, а также героев сказок Емели и Василисы. Как сообщает пресс-служба администрации города, гостей праздника также ждут игры и танцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Открытие районных елок запланировано на 17 декабря. В 15:00 мероприятие пройдет во дворе домов №144 и 144 А на ул. 40 лет Победы. В 16:00 зажгут елку у ТЦ «Радуга», в сквере Оружейника Драгунова и Рябиновом сквере, в Парке Космонавтов, на парковках магазина «Азбука ремонта» и ТРК «Столица», а также в парке Кирова.

Напомним, темой праздничных мероприятий в этом году станут русские народные сказки. Новогодняя ночь пройдет без фейерверка, однако «с добрыми пожеланиями, словами благодарности за все хорошее, что дал нам прошедший год». На светодиодном экране на Центральной площади покажут видеопоздравления от жителей.