Автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком в Томской области, погибли четыре человека

В Томской области на 46 километре автодороги Томск-Мариинск (Камайская развязка) произошло столкновение автомобиля скорой помощи и грузовика КамАЗ .

По данным ГУ МВД по региону, в результате ДТП произошло возгорание обоих транспортных средств. Предварительно установлено, что в автомобиле скорой медицинской помощи погибли четыре человека - водитель и пассажиры. Водитель грузовика доставлен в медучреждение, сообщили в прокуратуре региона.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, прокуратуры, обстоятельства и количество пострадавших устанавливаются.

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Анна Егорова