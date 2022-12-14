Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны создало творческие бригады для поддержки участников военной операции

В зоне военной операции на Украине в ноябре начала работать первая фронтовая творческая бригада Минобороны России, созданная из мобилизованных граждан и профессиональных артистов. В ее составе вошли, в частности, бывший скрипач рок-группы «Аквариум» Андрей Решетин и актер московского театра «Современник» Евгений Павлов. 19 ноября бригада дала концерт в Мариуполе.

Всего пока сформированы две бригады. Их создали по решению главы Минобороны Сергея Шойгу «в целях поддержания высокого морально-политического и психологического состояния военнослужащих». В состав бригад помимо музыкантов и актеров вошли художники и артисты цирка. Точное число участников бригад не приводится. Они будут заниматься организацией «культурного досуга» военнослужащих и сбором армейского фольклора.

«На этапе формирования подразделений командиры заметили творческие особенности и способности мобилизованных и было принято решение о формировании данного коллектива на базе ансамбля Западного военного округа. В составе творческой бригады — артисты профессионалы, некоторые из них работали в театрах, у нас есть представители театра "Новая Опера" и "Современник"»,— сказал руководитель первой творческой бригады, чье имя не приводится (цитата по ТАСС).

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...