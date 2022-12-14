Минобороны создало творческие бригады для поддержки участников военной операции

В зоне военной операции на Украине в ноябре начала работать первая фронтовая творческая бригада Минобороны России, созданная из мобилизованных граждан и профессиональных артистов. В ее составе вошли, в частности, бывший скрипач рок-группы «Аквариум» Андрей Решетин и актер московского театра «Современник» Евгений Павлов. 19 ноября бригада дала концерт в Мариуполе.

Всего пока сформированы две бригады. Их создали по решению главы Минобороны Сергея Шойгу «в целях поддержания высокого морально-политического и психологического состояния военнослужащих». В состав бригад помимо музыкантов и актеров вошли художники и артисты цирка. Точное число участников бригад не приводится. Они будут заниматься организацией «культурного досуга» военнослужащих и сбором армейского фольклора.

«На этапе формирования подразделений командиры заметили творческие особенности и способности мобилизованных и было принято решение о формировании данного коллектива на базе ансамбля Западного военного округа. В составе творческой бригады — артисты профессионалы, некоторые из них работали в театрах, у нас есть представители театра "Новая Опера" и "Современник"»,— сказал руководитель первой творческой бригады, чье имя не приводится (цитата по ТАСС).

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».