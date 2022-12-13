В Курской области готовятся бороться с последствиями снегопада

По поручению губернатора Курской области Романа Старовойта создан штаб по борьбе с последствиями снегопада. Его возглавил заместитель главы региона Алексей Дедов. Как сообщил в своем телеграм-канале господин Старовойт, уже готов план по расчистке дорог и дворов, а также «устранения возможных нештатных ситуаций».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам главы региона, все коммунальные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы. Расчисткой дорог в регионе занимаются 335 единиц спецтехники. На уборке снега во дворах многоквартирных домов будут заняты 953 сотрудника управляющих организаций, а также 56 единиц спецтехники. В Курске на уборке дорог и тротуаров всю ночь будут работать 72 единицы спецтехники, в том числе 35 комбинированных дорожных машин. Ресурсоснабжающие организации в случае необходимости должны «незамедлительно приступить к ликвидации аварийных ситуаций».

Андрей Цветков