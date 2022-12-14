В Свердловской области за полгода погибли 62 ребенка

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что в его адрес за 2022 год поступило чуть более 3,5 тыс. обращений. По его словам, за последние пять лет в аппарат приходит порядка 3,5-4 тыс. обращений. Основные вопросы были связанны с охраной жизни и здоровья детей. В 2021 году их число выросло на 25% по сравнению с 2020 годом.

Игорь Мороков также сообщил, что в Свердловской области за полгода 2022 года погибли 62 ребенка. Основными причинами трагедий он назвал ДТП, пожары и преступность в отношении несовершенных и суициды. Детский омбудсмен добавил, что от несчастного случая в 2021 году погиб 151 ребенок, что на 30 детей больше, чем годом ранее. Также 2021 год было совершено 36 самоубийств и более 300 попыток суицида.

Напомним, с сентября в адрес уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области поступило 35 обращений по вопросам мобилизации граждан.

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