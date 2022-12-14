Детский омбудсмен получил 35 обращений по мобилизации свердловчан

С сентября в адрес уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова поступило 35 обращений по вопросам мобилизации граждан. Об этом господин Мороков рассказал в ходе пресс-конференции.

Все обращения касались возвращения домой призванных мужчин из многодетных семей и семей, в которых есть дети с инвалидностью. «Было удовлетворено 27 заявлений. В этих случаях родители вернулись в семьи, где их присутствие обязательно. Еще шесть обращений находится в работе, с ними сложнее, потому что люди уже находятся в зоне СВО»,— конкретизировал господин Мороков.

Ранее Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что со специальной военной операции демобилизовали 580 жителей Свердловской области, в том числе тех, кто находился в зоне боевых действий.

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Катерина Якушева