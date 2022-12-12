Мерзлякова: со спецоперации демобилизовали 580 жителей Свердловской области

Со специальной военной операции демобилизовали 580 жителей Свердловской области, в том числе тех, кто находился в зоне боевых действий, заявила в ходе пресс-конференции Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. С СВО возвращают многодетных отцов, мужчин с проблемами со здоровьем и тех, кто имеет бронь.

«Было две комиссии, мы демобилизовали 580 человек. Сейчас третья комиссия состоялась, цифра обрабатывается, мы эти цифры еще не видели», — подчеркнула госпожа Мерзлякова. При этом, по словам омбудсмена, не всех удается вернуть с фронта быстро, в том числе и из-за того, что военные «не могут оставить ребят», с которыми у них «случилась слаженность».

Татьяна Мерзлякова добавила, что всего с начала спецоперации на горячую линию по вопросам мобилизации в Свердловской области поступило 13 тыс. звонков, в том числе от родственников военных, которые заявляют, что их близких призвали ошибочно. По словам уполномоченного, сотрудники аппарата омбудсмена отвечают на обращения ежедневно в любое время.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о проблемах, возникших в начале частичной мобилизации. По его словам, происходили «перегибы на местах», когда призывали граждан, не подлежащих мобилизации, например, имеющих бронь.

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