«МегаФон» приглашает в облако

Компания «МегаФон» первой из операторов предложила корпоративным клиентам отечественную альтернативу иностранному ПО на базе продуктов «МойОфис». Теперь в «МегаФон Облаке» доступны решения для коммуникаций и работы с различными типами документов, в том числе текстами и таблицами, а также корпоративная почта.



«МойОфис» доступен по подписке (SaaS) и подходит крупному бизнесу и небольшим компаниям. Подключение к платформе занимает не более одного дня. При этом, компания не несет затрат на установку и развертывание системы. С помощью решений «МойОфис» можно создавать и совместно редактировать документы в режиме онлайн с любого устройства, на любой ОС и из любой точки мира.

«После ухода с рынка иностранных вендоров многие компании остались без привычных офисных программ и начали искать отечественные аналоги. При этом бизнес не готов тратить дополнительные серверные ресурсы и предпочитает использовать гибридные или полностью облачные решения, спрос на которые растет кратно»,— отметил директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям «МегаФона» Александр Осипов. По его словам, в партнерстве с компанией «МойОфис» оператор предоставляет клиентам доступ к привычным и удобным офисным инструментам в «МегаФон Облаке». «Облачная модель сокращает расходы на организацию рабочего места и сохраняет эффективность бизнес-процессов, что делает ее доступной для среднего и малого бизнеса»,— подчеркнул он.

Коммерческий директор «МойОфис» Александр Иванников добавил, что доступ к безопасному и современному офисному программному обеспечению по подписке снижает инфраструктурные затраты заказчиков, а также позволяет быстро организовать удаленную совместную работу с документами и повысить эффективность работы до 30%.

«Мы стремимся сделать наши решения доступными для организаций и бизнеса любых размеров и любого уровня технического оснащения, поэтому помимо классического реселлерского канала активно развиваем модель SaaS»,— пояснил он.

В зависимости от потребностей пользователи могут выбрать подходящий пакет услуг на сайте:

«Почта» — работа с электронными письмами и управление корпоративной почтовой системой;

— работа с электронными письмами и управление корпоративной почтовой системой; «Офисные приложения» — хранение файлов и совместная работа с документами онлайн;

— хранение файлов и совместная работа с документами онлайн; «Профессиональный» — комплекс приложений для общения и совместной работы с документами офлайн и онлайн.

Офисные решения «МойОфис» размещены в «МегаФон Облаке», надежность и безопасность которого подтверждена аттестацией по наивысшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1 и наивысшему требованию по информационной безопасности К1, предъявляемых к государственным информационным системам. Это позволяет использовать продукт и крупным коммерческим компаниям, и государственным заказчикам.

ПАО «МегаФон»