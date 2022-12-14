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Коммерсантъ FM
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Минэкономики предложило упростить ведение бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Министерство экономики РФ работает над присоединением России к рамочному соглашению ООН, посвященному упрощенной системе ведения бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщила директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономики Наталья Стапран. По ее словам, в правительство внесены документы для ратификации соглашения. Ожидается, что Россия станет участником договора до конца 2023 года.

«В частности, министерством инициирована работа по присоединению к рамочному соглашению ООН, которое посвящено упрощенной системе ведения бизнеса и трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе»,— сказала госпожа Стапран по итогам XIII Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» в Санкт-Петербурге (цитата по ТАСС).

На пространстве АТР сосредоточены крупнейшие интеграционные группировки, включая Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и участников крупных организаций, таких как Содружество Независимых Государств (СНГ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), БРИКС, G20, G7.

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