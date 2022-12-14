ММК заключил с ТМК мировое соглашение по иску о взыскании 74 млн рублей пеней

Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по иску Магнитогорского металлургического комбината (ММК) к Трубной металлургической компании (ТМК) о взыскании 74,2 млн руб. пеней. Стороны заключили мировое соглашение, сообщается в картотеке арбитражных дел. Детали спора не разглашаются.

В августе этого года ММК подал к ТМК сразу иска о взыскании пеней по договорам в размере 530 тыс. руб., 14,3 млн руб. и 74,2 млн руб. Требования на 14,3 млн руб. и 530 тыс. руб. были связаны со взысканием задолженности и неустойки по одному из договоров поставки. Все иски прекращены в связи с заключением мирового соглашения.