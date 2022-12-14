По подозрению в организации незаконной миграции задержаны трое сотрудников полиции Новосибирска

Управление Следственного комитета России по Новосибирской области возбудило два уголовных дела об организации незаконной миграции, в них фигурируют три сотрудника полиции и восемь жителей областного центра. Об этом сообщили в следственном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Основанием для возбуждения дел послужили материалы новосибирских управлений ФСБ и МВД. В них указывается, что обвиняемые организовали незаконное пребывание в РФ мигрантов, внося в информационные базы МВД России недостоверные сведения о регистрации их по месту жительства. Дела расследуются по ст. 322.1 УК РФ, (организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ).

По информации следствия, сотрудников полиции суд поместил под домашний арест. Двое из них уже уволены из органов по отрицательным мотивам.

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Илья Николаев