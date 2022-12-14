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Житель Удмуртии предстанет перед судом за убийство брата из-за личной неприязни

В Удмуртии перед судом предстанет 35-летний житель Кизнерского района. Мужчину обвиняют в убийстве брата (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что 18 сентября братья употребляли алкоголь в своем доме в селе Бемыж. Когда между мужчинами возникла ссора из-за личной неприязни, обвиняемый вооружился на кухне ножом и ударил им потерпевшего. Тот скончался на месте через непродолжительное время.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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