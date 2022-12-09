На шинном заводе в Барнауле произошел пожар

В Барнауле спасатели увеличивают группировку на тушении пожара на шинном заводе «Нортек», сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю. Сейчас к тушению привлечены 110 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 92 человека и 26 единиц техники. Площадь возгорания - около 1 тыс. кв м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

По данным МЧС, сообщение о пожаре в одном из цехов предприятия поступило сегодня оперативным службам в 04:50 местного времени. На момент прибытия первых пожарных подразделений было установлено возгорание в четырехэтажном здании. В МЧС уточнили, что в ходе тушения звеном газодымозащитной службы были спасены три работника предприятия - пожарные вывели их из опасной зоны.

«Создан штаб тушения пожара. На место происшествия прибыл пожарный поезд. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в МЧС. Там также отметили, что тушение идет в крайне сложных условиях сильного задымления и низкой температуры окружающей среды. По данным Западно-Сибирского УГМС, температура воздуха в Барнауле - 29 градусов.

На данный момент пожар локализован, работа по его тушению продолжается. Причину случившегося установят эксперты пожарной лаборатории.

Прокуратура региона начала проверку по факту возгорания. Выясняются причины и условия возникновения пожара, также будет проконтролировано соблюдение трудовых прав работников предприятия, сообщили в ведомстве.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова