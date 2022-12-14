Торгпред сообщил о закупках Финляндией СПГ у России

С января по сентябрь Финляндия импортировала сжиженный природный газ из России на €75 млн, заявил в интервью «РИА Новости» торгпред РФ Антон Логинов. По его словам, на поставки из РФ пришлось 88% закупленного Финляндией за десять месяцев СПГ.

«Финляндия действительно продолжает закупать российский СПГ, но не через посредников, а напрямую у ПАО "НОВАТЭК" по долгосрочному контракту в евро. Насколько нам известно, изменений по валюте оплаты с момента заключения соглашения не было»,— рассказал господин Логинов.

Как утверждает постпред, Финляндия прорабатывает отказ от российского СПГ. Для этого страна арендовала американский плавучий СПГ-терминал. Его намерены ввести в эксплуатацию в январе. «Существует множество факторов, которые не позволяют отказаться от российского СПГ здесь и сейчас, среди них: техническое ограничение пропускной способности финских терминалов, высокий спрос и, как следствие, высокие цены на СПГ в Европе, а также низкая рентабельность транспортировки небольших объемов СПГ для мировых поставщиков (Катар, Австралия)»,— перечислил он.

В ноябре Стокгольмский арбитраж обязал финскую Gasum выплатить «Газпром экспорту» более €300 млн задолженности за поставки газа, а также признал указ президента РФ о переходе на оплату российского газа в рублях для «недружественных» стран форс-мажором, заявили в «Газпром экспорте». Арбитраж не стал требовать от Gasum перейти на оплату в рублях, но обязал оплатить не только прошлые поставки, но и невыбранный газ.

Подробности — в материале «Ъ» «Обрубление признали форс-мажором».

Лаура Кеффер