В МИД Эстонии заявили о недостаточной изоляции России

Меры по экономической изоляции России, предпринятые Евросоюзом после ввода российских войск на Украину, недостаточны, считает министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Показателем несовершенства санкционной политики ЕС политик считает продолжение боевых действий.

«Шаг за шагом мы продвигались к изоляции России… Хватило? Нет, этого недостаточно, потому что война продолжается»,— пересказывает Bloomberg фрагмент телефонного интервью с главой МИД Эстонии.

Он также призвал к «полной изоляции» финансовой системы России и установлению «радикального» потолка цен на поставки российской нефти на уровне $30 за баррель.

По мнению чиновника, «фундаментальным вопросом» для европейских правительств сейчас является удовлетворение запроса Украины на поставку танков и ракет большой дальности. На этой неделе господин Рейнсалу поддержал предложение ЕС об увеличении Европейского фонда мира, посредством которого финансируются поставки вооружения для ВСУ.

24 ноября, до согласования ЕС потолка цен на нефть из России на уровне $60 за баррель, Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония может воспользоваться правом вето при согласования слишком мягкого ограничения. Тогда СМИ отмечали, что Польша и страны Балтии требуют установить потолок цен не выше $30 за баррель.

Андрей Сапожников