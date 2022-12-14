Федеральная нотариальная палата: количество дистанционных сделок выросло в 4,5 раза

За 2022 год количество дистанционных сделок выросло почти в 4,5 раза, сообщает Федеральная нотариальная палата (ФНП). В 2021 году их было заключено менее 200, а к концу 2022-го — уже более 1 тыс.

Речь идет о ситуации, когда участники сделки находятся в разных регионах и одновременно приходят в местные нотариальные конторы. Нотариусы с обеих сторон подтверждают личности людей, собирают необходимую информацию из государственных баз данных, проводят правовую экспертизу сделки и готовят единый проект договора. Затем они устанавливают видеосвязь по защищенным каналам: зачитывают договор, разъясняют его детали и последствия; убеждаются, что присутствующие действуют добровольно и понимают, что именно они подписывают. «При дистанционном формате нотариусы обязательно ведут видеозапись всего процесса — к ней можно вернуться, если возникнут споры»,— подчеркивают в палате.

При дистанционном формате сделка завершается подписями на электронных планшетах нотариусов. Сами нотариусы подписывают цифровой документ своими усиленными квалифицированными электронными подписями. «На сегодняшний день процедура дистанционных сделок отлажена до такой степени, что они практически не отличаются по времени от "классических", разница может составлять 15–20 минут,— говорят в ФНП.— Единственное, необходимо учитывать разницу в часовых поясах между участниками. Недопустима ситуация, когда одна сторона подписала документ в одну дату, а вторая на следующий день».

Больше всего дистанционных сделок было заключено в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Крыму. «Республика активно развивается и интересна как представителям бизнеса, так и обычным гражданам, которые вкладывают деньги в местную недвижимость. При этом авиасообщение полуострова с большой землей уже длительное время закрыто. И если ранее дорога, допустим, до столицы занимала два с половиной часа, то теперь на это уходит двое суток»,— объясняет ФНП всплеск дистанционных сделок на полуострове.

Самые популярные сделки — с недвижимостью (более 70%). «В продаже долевой недвижимости могут быть задействованы три-четыре собственника, бывает, что все они живут в разных населенных пунктах. Дистанционный вариант удобен не только при продаже или дарении, но и при аренде жилья. Когда владелец живет в одном городе, а квартира, которую он хочет сдавать, и соответственно квартиросъемщик — в другом»,— говорят в палате.

На втором месте — брачно-семейные сделки, например соглашения о разделе имущества супругов, брачные договоры и алиментные соглашения. «Порой в таких ситуациях люди хотят избежать не вынужденных переездов или перелетов, а встреч лицом к лицу»,— объясняют в ФНП. На третьем месте по востребованности — дистанционные сделки между юрлицами. «Так, предпринимателю из Москвы нужно было заключить договор с компанией из Якутска. И вместо шестичасового перелета молодой человек провел 40 минут в нотариальной конторе в центре родного города и занялся дальше своими делами»,— говорят в ФНП.

Палата добавляет, что в профессиональном сообществе обсуждается вопрос расширения дистанционного формата работы в корпоративной сфере: «Например, использовать его для удостоверения решений органов управления ООО. Это повысит удобство совершения юридически значимых действий и поможет собственникам компаний еще больше защитить свои интересы и бизнес».

Иван Тяжлов