Нидерландских марокканцев оставят без футбола

Четыре крупнейших города Нидерландов отказались от общественного показа полуфинала чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Марокко и Франции. Об этом сообщил во вторник информационный портал nu.nl.

Это решение связано с тем, что предыдущим победам Марокко сопутствовали погромы. В Амстердаме главной причиной для отказа показывать матч назвали угрозу общественной безопасности. «Обычные фанаты также могут стать жертвами пиротехники или неправомерного поведения»,— отметили в мэрии. В настоящее время власти столицы обсуждают возможность принятия дополнительных мер безопасности. Не исключено, что в некоторых местах полиции будет разрешено останавливать и обыскивать людей. Аналогичные аргументы привели власти Гааги. «Нарушители порядка используют толпу футбольных фанатов в качестве прикрытия,— отметили в муниципалитете.— А в толпе полиции очень сложно отличить плохих людей от хороших». Город планирует усилить присутствие полицейских в тех местах, где ранее проходили беспорядки.

Утрехт и Роттердам приняли решение не показывать матч ранее, и решение не было связано с беспорядками.

Марокканская община является одной из самых крупных в Нидерландах и насчитывает более 400 тыс. человек.

ТАСС