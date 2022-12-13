Сальдо: замгенсека ООН Гриффитс, приехав в Херсон, нарушил порядок пересечения границы России

Заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс не планирует задействовать потенциал ООН для помощи херсонцам. Так прокомментировал посещение господином Гриффитсом Херсона врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По словам господина Сальдо, представитель организации нарушил порядок пересечения государственной границы России.

«Сегодня в Херсон заехал заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Якобы пытался оценить эффективность гуманитарных операций ООН и изучить проблемы, связанные с повреждением городской инфраструктуры на фоне похолодания. Настоящая цель Мартина Гриффитса — демонстративно показать, что он действует от всего мирового сообщества, которое, к слову, не признает вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации»,— написал господин Сальдо в Telegram.

Сегодня ранее Мартин Гриффитс, являющийся заместителем генсека по гуманитарным вопросам и координатором чрезвычайной помощи, посетил Херсон. Детали поездки в ООН не сообщили.

В середине ноября комиссия по международному сотрудничеству СПЧ при президенте России призвала офис Верховного комиссара ООН по правам человека оценить достоверность «фактов публичных пыток и унижений» в Херсоне. До этого агентство Associated Press опубликовало фото, на которых были запечатлены люди, привязанные к столбам в Херсоне.

Полина Собакина