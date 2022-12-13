На стратегической авиабазе США приостановили полеты из-за аварии бомбардировщика B-2 Spirit

Авиабаза Уайтмен в штате Миссури закрыта как минимум до 16 декабря, сообщило издание The War Zone со ссылкой на представителя 509-го бомбардировочного крыла ВВС США. На базе проводят восстановительные работы после инцидента 10 декабря: стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit неудачно сел на полосу базы при аварийной посадке.

«Отвечая на ваши вопросы, взлетно-посадочная полоса авиабазы Уайтмен закрыта. Команды восстановления работают круглосуточно, чтобы свести к минимуму дальнейшие сбои»,— сказал представитель 509-го бомбардировочного крыла.

По данным издания, 10 декабря B-2, способный нести ядерное оружие, совершил аварийную посадку на единственную взлетно-посадочную полосу авиабазы. Бомбардировщик получил повреждения и загорелся, экипаж не пострадал.

Полина Собакина