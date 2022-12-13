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Коммерсантъ FM
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Производством из СССР

Каким будет обновленный велосипед «Кама»

В России возобновится производство советских велосипедов «Кама». Сборка начнется в январе на пермском заводе «Форвард». Транспортное средство, как ожидается, обойдется примерно в 10 тыс. руб. Производитель сообщает, что новую «Каму» изготовят на базе универсального городского велосипеда, но при этом модернизируют «в соответствии с духом времени». Изменится геометрия рамы для прочности и комфорта посадки.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Независимый эксперт велорынка, бывший представитель завода «Форвард» Михаил Невелев ожидает, что часть комплектующих будет импортной. Но в целом новая модель должна как минимум напоминать классическую «Каму»: «Разговоры о ее возрождении шли уже давно, и "Форвард" приобрел права на эту марку. Первоначально хотелось возродить бренд на новом технологическом уровне, создать современный городской велосипед, но экономическая ситуация и текущий спрос на рынке привели к тому, что планы достаточно сильно упростили.

В Перми возобновят производство велосипедов «Кама»

Спустя пару лет владения мы видим, что концепция — делать бюджетный массовый велосипед с нотками той "Камы", которая была. Из чего она будет состоять? Понятно, что "Форвард" обладает одним из самых больших конструкторских бюро в России и достаточно хорошими и современными производственными мощностями. То есть все, что можно локализовать, будет локализовано — рамы, колеса, профили.

Но трансмиссионная группа точно будет иностранной, их у нас пока массово никто не делает. В целом технологически, по назначению, надежности массовый сегмент велосипедов несильно поменялся, если сравнивать с советскими. Рамы, может быть, стали даже прочнее. Трансмиссии, скорее всего, наоборот, более нежными и требовательными к обслуживанию, но в то же время начали работать более тихо и спокойно».

Серия будет небольшой — 3 тыс. штук. Кроме того, планируется специальный выпуск к 300-летию основания Перми. Не стоит ожидать от этого велосипеда прорывных технологических решений, но самую бюджетную нишу «Кама» занять вполне способна, говорит эксперт Ассоциации «Пошли-поехали» Александр Кожанов. И это как раз то, что сейчас нужно, полагает он: «Складной велосипед легким быть не может. Самые распространенные модели — Shulz. Для них типичная масса — 19 кг. Это современный. На старую "Каму", которая весила килограммов 16, грешно ругаться.

Учитывая цену, велосипед, видимо, собираются делать односкоростным, без лишних деталей.

Складные сейчас стоят где-то 16-17 тыс. руб., это самые простые. Не думаю, что на транспортное средство, которое будет продаваться за 10 тыс. руб., надо накручивать какие-то технические новинки, делающие его более дорогим, сложным, менее пригодным для обслуживания в домашних условиях. Чем проще велик, тем лучше, поскольку такие будут наиболее востребованы в связи с экономической ситуацией. Он должен быть максимально ремонтопригодным: пару раз молотком стукнул, и он поехал дальше».

«Форвард» — один из крупнейших производителей велосипедов в России. При этом оригинальные «Камы» собирались не здесь, а на Пермском велозаводе, который закрылся в 2006 году.

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Сабина Адлейба, Александр Рассохин

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