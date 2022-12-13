Британский генерал заявил об участии морпехов страны в секретных операциях на Украине

Генерал-лейтенант Роберт Магован сообщил об участии военнослужащих морской пехоты Великобритании в секретных операциях с «высоким уровнем политического и военного риска» на Украине. Об этом сообщает The Times со ссылкой на статью генерала для журнала морской пехоты Globe and Laurel. Генерал командовал этим родом войск с апреля 2021-го по май 2022 года.

По словам Роберта Магована, отряд более чем из 350 морских пехотинцев направили на Украину в начале года, до того как Россия объявила спецоперацию. Это было сделано для охраны дипломатов британского посольства в Киеве.

Представитель британских ВМС заявил Times, что морские пехотинцы были направлены на Украину для поддержки дипломатического присутствия Великобритании в стране и не выполняли боевых функций.

Ранее Минобороны России обвиняло британских военных в причастности к ударам по инфраструктуре Черноморского флота в октябре. Минобороны Великобритании обвинения отрицало.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Собакина