С момента введения визового режима на Украину въехали семь россиян

С 1 июля, после начала действия визового режима, на Украину смогли въехать семь граждан России. Они получили визы в страну по гуманитарным причинам. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«По имеющейся у меня информации, среди тех лиц, которые получили визу, на въезд украинскую границу пересекли семь человек. Это преимущественно женщины, а также два мужчины. При том что это или пожилые люди, или же те, кто следовал в Украину с целью воссоединения семьи»,— сказал Андрей Демченко (цитата по «Украинской правде»).

По его словам, за 4,5 месяцев действия визового режима Украина выдала визы десяти россиянам, в ноябре такую цифру называли в МИД Украины. Господин Демченко уточнил, что визы гражданам России выдаются в исключительных случаях при наличии «гуманитарной составляющей».

Визовый режим для граждан России действует с 1 июля. Его приняли на фоне ввода войск России на Украину. В МИД России обещали принять ответные меры на это решение, о них пока не сообщалось.

О том, что происходит на 293-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко