На сотрудников денег не пожалели

Более трети российских компаний в уходящем году нарастили расходы на зарплату сотрудникам. Об этом говорится в исследовании портала Rabota.ru и маркетинговой платформы Roistat. Они в ноябре опросили тысячу HR-директоров и руководителей организаций и выяснили, что 38% респондентов увеличили затраты на фонд оплаты труда. В то же время 9% признались, что, наоборот, сократили эту часть бюджета. “Ъ FM” связался с представителями бизнеса разных направлений и выяснил, что влияло у них на уровень зарплат. Подробности — у Владимира Расулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Совместное исследование Rabota.ru и Roistat по времени совпало с любопытным отчетом S&P Global. Международное рейтинговое агентство пришло к выводу, что промышленная активность России в ноябре увеличивалась самыми быстрыми темпами за последние пять лет. В итоге, как указали аналитики, в секторе начала расти занятость. Для расширения производства понадобились новые кадры, говорит президент корпорации «Технониколь», производителя кровельных и изоляционных материалов, Сергей Колесников. А действующим сотрудникам в этом году несколько раз индексировали зарплату — в целом более чем на 10%.

Это коснулось айтишников, инженеров и технологов, работающих с оборудованием, но практически не затронуло топ-менеджмент, признался Сергей Колесников: «Компания развивается. Мы увеличили штат на 15%, запускаем новые заводы, производства. Плюс текучка в районе 7% — это естественно. Много людей уехали из России за последний год в связи с частичной мобилизацией. Эти вакансии тоже нужно было заполнять. В следующем году у нас заложена индексация в первый раз с 1 апреля, вторая намечена на сентябрь».

По данным портала Rabota.ru, треть российских компаний в этом году не сокращала никакие расходы, чуть больше 20% уменьшили траты на аренду оборудования или помещений. Еще экономили на маркетинге, рекламе и продвижении. Правда, у девелоперской компании «НДВ-Групп», например, эта статья бюджета, наоборот, выросла на 25%, признался председатель правления группы Александр Хрусталев. Чего не скажешь о сопоставимом повышении зарплат, отметил он:

«В нашей компании в этом году существенного роста заработной платы нет. Экономика сжалась. Было бы странно ее повышать при падении выручки. Поэтому мы, наоборот, оптимизировали количество персонала. От части ребят в виде айтишников мы тоже отказались, потому что они дороги. 2023 год, думаю, будет сложнее, но мы к нему уже адаптировались».

В некоторых сферах бизнеса, как выяснил “Ъ FM”, пришлось повышать зарплаты, чтобы не растерять оставшихся сотрудников. В частности, это коснулось гостиничной отрасли. Во время пандемии многие линейные работники начали перетекать оттуда, например, в доставку, а обратно уже не возвращались. Владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы учел такой тренд и в начале текущего года запланировал в бюджете индексацию зарплат на 10-12%. А затем предусмотрел еще одно повышение линейному персоналу, который составляет три четверти всего штата, рассказал он:

«Сезон в этом году был достаточно результативным. Нам пришлось повысить зарплаты еще где-то между июнем и августом, но только линейному персоналу.

Сделали это для того, чтобы сохранить горничных, подносчиков багажа, портье, консьержей и так далее. Планируем повышение, может быть, не такое сильное, как в 2022 году, поскольку два эти витка легли на нас довольно серьезным бременем, но у нас не было выхода ввиду того, что в два предыдущих года нам не удалось этого сделать».

По данным Росстата, в сентябре номинальная зарплата в России в среднем выросла почти до 62 тыс. руб. или на 12 с лишним процентов в годовом выражении. Впрочем, реальная зарплата или количество товаров и услуг, которые можно купить на номинальную, сократилась на 1,5%.

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