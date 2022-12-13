Курс биткойна достиг максимума с начала ноября

Сегодня курс биткойна впервые за последние несколько месяцев показал ощутимый рост — по отношению к доллару он подорожал сразу на 5%, до $17 900. Последний раз на таком уровне биткойн был более чем месяц назад — 10 ноября. Существенный рост показал и курс Ether — на 6,5%, до $1334.

Сегодняшний рост криптовалют произошел после выхода данных о существенном замедлении инфляции в США — в ноябре рост потребительских цен составил 7,1%, что стало минимальным уровнем с начала года. Некоторые эксперты предположили, что сегодняшняя динамика биткойна может говорить о начале его восстановления после нескольких месяцев падения.

«Все больше это (динамика биткойна.— “Ъ”) начинает походить на то, что дно уже достигнуто, и мы видим уровни, на которых начнет поступать поддержка,— цитирует телеканал CNBC экономиста исследовательской компании Crypto is Macro Now Ноэля Эчисона.— Неопределенность по поводу разрастания последствий (от инфляции.— “Ъ”) все еще остается, и любая плохая новость может вновь ударить по курсу криптовалют. Но некоторые сообразительные инвесторы уже начали оценивать потенциальные возможности в этом направлении».

Евгений Хвостик