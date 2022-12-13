«Звук» запустил сервис для авторов подкастов

Музыкальный стриминговый сервис «Звук» представил новый сервис «Студио для подкастеров», созданный для авторов немузыкального контента. Платформа позволяет загружать подкасты и эпизоды без ограничений по объему, а также предлагает автоматическое создание RSS-рассылок и мини-сайтов для продвижения контента.

На сервисе будет доступна актуальная статистика по прослушиваниям подкастов, а в будущем подкасты, загружаемые с помощью «Студио для подкастеров», будут автоматически загружаться на сервис «Звук». Сервис «Студио» был запущен в 2021 году и предлагает инструменты для создания, продвижения и монетизации музыкального контента. Доступ к нему можно получить как в приложении, так и на сайте сервиса. Бета-версия «Студио для подкастеров» была запущена 22 ноября. Для использования нового сервиса нужно зарегистрироваться в личном кабинете «Студио для подкастеров».

Евгений Федуненко