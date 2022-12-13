Инфляция в США замедлилась до минимума с начала года

Сегодня, 13 декабря, Министерство труда США опубликовало очередные данные по динамике индекса потребительских цен (consumer price index — CPI). В ноябре CPI увеличился всего на 0,1% по сравнению с октябрем и на 7,1% по сравнению с ноябрем прошлого года. Опрошенные Dow Jones Newswires аналитики ожидали более существенного роста цен в ноябре — на 7,3%.

Ноябрьская динамика потребительских цен в США стала минимальной с начала года. Это во многом произошло за счет сокращения цен на энергоресурсы (–2% по сравнению с октябрем на бензин и на дизель), на транспортные расходы (–0,1%) и на медицинские услуги (–0,7%), а также благодаря замедлению роста цен на продукты питания (+0,1%) и одежду (+0,2%).

Еще в конце ноября многие экономисты предполагали, что инфляция уже достигла своего пика и дальше будет замедляться. «Похоже, что инфляция достигла своей высшей точки,— сообщил тогда в интервью Financial Times главный экономист Moody`s Analytics Марк Занди.— Ослабление ценового давления и улучшение ситуации с поставками ведут к более умеренной динамике потребительских цен».

Сейчас же аналитики полагают, что данные о замедлении инфляции в США порадуют не только местных потребителей, но и инвесторов. «Охлаждение инфляции подтолкнет вверх рынки и снимет часть давления на ФРС,— отметил в эфире телеканала CNBC экономист банка Navy Federal Credit Union Роберт Фрик.— Эти новости станут настоящим облегчением для тех американских семей, которые страдали от роста цен, в первую очередь людей с низким уровнем доходов».

Американские фондовые рынки мгновенно отреагировали на замедление инфляции: в первые же часы торгов основные индексы выросли на 1,5–3,0%.

Евгений Хвостик