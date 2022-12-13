Джанфранко д`Аттис стал исполнительным директором Prada

Джанфранко д`Аттис ушел с поста президента Christian Dior Couture и стал исполнительным директором бренда Prada. На его пост назначили Александру Винокур. Об этом сообщил портал WWD со ссылкой на заявление Prada. В сообщении отмечается, что опыт Джанфранко д`Аттиса «будет способствовать стратегическому развитию бренда Prada на всех рынках».

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Исполнительным директором Prada с 2014 года была Миучча Прада, внучка основателя модного дома. Джанфранко д`Аттис стал президентом Christian Dior Couture в США в апреле 2019 года. Ранее он был международным управляющим директором Jaeger-LeCoultre, а также сотрудничал с Richemont Chlo и IWC.

Александра Винокур работала в таких модных домах, как Louis Vuitton и Marc Jacobs, а также с ювелирными брендами Tiffany & Co и Cartier. Об этом сообщил портал WWD со ссылкой на управляющего директора Christian Dior. Новый президент Christian Dior Couture приступит к выполнению обязанностей в марте 2023 года.

Анастасия Ларина