Застройщик в Ростове-на-Дону приговорен к 13 годам колонии за обман 80 дольщиков

Ростовский областной суд утвердил приговор учредителю и генеральному директору местной строительной компании «Георострой» Георгию Кирвалидзе, ранее осужденному за обман дольщиков. Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе суда.

Георгий Кирвалидзе был признан виновным в мошенничестве в декабре прошлого года. Суд назначил ему 13 лет колонии общего режима со штрафом в размере 2 млн руб.

Как следует из материалов дела, предприниматель с 2012 по 2018 год заключил договоры долевого участия с 80 гражданами о строительстве трех многоквартирных жилых домов на улицах Степана Разина и Кузнечной в Ростове-на-Дону. Однако дома не были введены в эксплуатацию из-за отсутствия разрешительных документов. Сумма ущерба составила более 120 млн руб. При этом, по версии следствия, около 60 млн руб. из них застройщик потратил на собственные нужды.

В суде Георгий Кирвалидзе не признал вину. Его защита обжаловала приговор, однако Ростовский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону