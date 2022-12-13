Дзержинец Роман Лядов посмертно награжден орденом Мужества за участие в спецоперации

Ефрейтора, оператора-наводчика боевой машины пехоты Романа Лядова посмертно наградили орденом Мужества за участие в военной спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации Дзержинска.

Роман Лядов погиб 20 августа, спасая раненного сослуживца во время штурма позиции противника в Донбассе. Награду вручили матери военнослужащего на митинге в День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах (11 декабря).

Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. По данным Минобороны РФ, за семь месяцев потери России составили 5,9 тыс. военных. К середине ноября на спецоперации погибли 128 нижегородцев, сообщили в минсоцполитики агентству «Нижний Сейчас».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Ирина Николаева