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Коммерсантъ FM
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Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске выросло до десяти

Мужчина, пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке в Нижневартовске, скончался в ожоговом отделении больницы. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по Югре. Таким образом, всего из-за взрыва газа погибли десять человек. Еще одна жертва — 62-летняя женщина — умерла в больнице 8 декабря.

«Да, мужчина, который был в ожоговом центре»,— ответил представитель СКР по Югре на вопрос о еще одном погибшем.

Рано утром 4 декабря в пятиэтажном доме в Нижневартовске взорвался газ. Пострадали 15 человек. По предварительной версии, взрыв спровоцировала разгерметизация газового баллона. При взрыве частично разрушились два подъезда дома, квартиры в других подъездах признаны опасными для проживания. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Анастасия Ларина

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