РКН: нет оснований для разблокировки Twitter

В Роскомнадзоре сообщили, что нет причин для разблокировки соцсети Twitter. Об этом служба сообщила «РИА Новости». Также в РКН сказали, что запрос по разблокировке соцсети от депутата Госдумы от «Новых людей» Антона Ткачева не поступал.

Сегодня ранее господин Ткачев сообщил, что направил соответствующий запрос. По его словам, с приходом нового владельца компании Илона Маска меняется политика соцсети. Также, по словам депутата, Twitter сообщала, что удалит аккаунты экстремистов и террористов и «другой преступный контент».

В Госдуме уже допускали разблокировку других западных соцсетей. В середине августа замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что снять ограничения на доступ к Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) могут при двух условиях — соцсеть должна убрать призывы к насилию против россиян и извиниться перед ними.

1 марта Роскомнадзор замедлил трафик соцсети на стационарных компьютерах из-за публикации недостоверной информации о спецоперации на Украине. 4 марта служба полностью заблокировала Twitter в России.

О мерах Роскомнадзора против соцсетей — в материале «Ъ FM» «TikTok и Telegram пометят в поиске».

Полина Собакина