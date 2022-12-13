Минфин РФ сократил траты на зарядные станции для электромобилей в Нижегородской области

Правительство России сократило траты на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей в регионах с 1,37 млрд руб. до 923 млн руб. в 2022 году. Нижегородская область получит 171 млн руб. до конца года вместо запланированных 303,6 млн руб. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

За счет федеральных средств в Нижегородской области будет создано 62 объекта зарядной инфраструктуры. В первоначальной версии документа от 10 марта 2022 года планировалось, что будет открыто 110 зарядных станций.

Ранее «Ъ» писал, что Минпромторг планирует изменить требования к характеристикам субсидируемых зарядных станций для электромобилей и отказаться от обязательного оснащения их разъемами китайского стандарта GB/T.

Подробнее — в материале «Ъ» «Зарядки развивают гибкость».

Анастасия Еремина