Подозреваемого в попытке поджога военкомата в Петербурге Максима Асрияна включили в список экстремистов

Подозреваемого в попытке поджога военкомата в Санкт-Петербурге Максима Асрияна внесли в список экстремистов и террористов. Информация следует из ресурса, автоматически публикующего обновление реестра.

По версии следствия, после начала СВО молодой человек вместе с супругой уехал в Грузию, однако вернулся в августе и попытался поджечь военкомат.

«Однако террористический акт не был доведен им до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку здание комиссариата находилось под охраной наряда Росгвардии, что создало опасность для данного лица быть обнаруженным и задержанным при попытке совершить указанное преступление»,— говорилось в релизе объединенной пресс-службы судов.

В октябре «Ъ-СПб» рассказывал, что Фрунзенский районный суд Петербурга заключил под стражу подозреваемого в поджоге военкомата Максима Асрияна. Он признал свою вину.

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