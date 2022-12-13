Более 5 000 студентов прошли стажировки в компаниях Группы АФК «Система»

ПАО АФК «Система» - российская инвестиционная корпорация, вместе с Благотворительным фондом Корпорации и дочерними компании, среди которых Агрохолдинг «СТЕПЬ», организовали в 2022 году стажировки для более чем 5200 студентов, которые получили уникальный практический опыт и возможности для трудоустройства в разных отраслях экономики.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Агрохолдинга СТЕПЬ

Фото: предоставлено пресс-службой Агрохолдинга СТЕПЬ



В октябре 2022 года завершился AgroCamp – двухэтапная программа стажировки в агроотрасли для студентов профильных вузов и профессиональных образовательных организаций, организованная Агрохолдингом «СТЕПЬ» и БФ «Система». Агрохолдингом «СТЕПЬ» в общей сложности были реализованы программы стажировок для более чем 150 молодых человек по программам агрономии, агроинженерии, наземных транспортно-технологических комплексов, техники и технологий пищевых производств, экономики, бухгалтерского учета и аудита, ИТ-технологий и другим. Стажировки реализуются с передовыми высшими учебными заведениями ЮФО, такими как Донской государственный технический университет, Донской государственный аграрный университет, Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления. В среднем примерно 20 % студентов, прошедших стажировку, остаются работать по выбранному направлению.

БФ «Система» в рамках Всероссийского проекта профориентации и карьерного развития «Лифт в будущее» реализует сразу несколько программ стажировок для более чем 300 студентов российских вузов и ссузов. Образовательная онлайн-платформа, цифровая база проекта, объединяет в банке вакансий более 650 возможностей для стажировки или работы от компаний Группы АФК «Система» – к ним открыт свободный доступ для всех, кто обучается на платформе.

Президент АФК «Система» Тагир Ситдеков, председатель Попечительского совета благотворительного фонда Корпорации:

«Наша Корпорация уже много лет инвестирует в передовые технологические разработки. Поэтому мы крайне заинтересованы в талантливых специалистах в различных сферах деятельности Группы. Их привлечение содействует как развитию отдельных отраслей, так всей российской экономики. Мы инициировали целый ряд специализированных программ подготовки молодежи для дальнейшей работы на предприятиях Группы. Только в этом году на эти цели было направлено в общей сложности около полумиллиарда рублей».

Президент БФ «Система» Лариса Пастухова:

«Стажировки – один из действенных инструментов практикоориентированной подготовки будущих специалистов. БФ «Система» реализует серию профориентационных программ, сопровождающих молодых людей к их первому рабочему месту. Такая работа – полоса со встречным движением, которая предполагает тесное взаимодействие с ключевыми партнерами – работодателями и образовательными организациями. Мы открыты к плодотворному сотрудничеству и приглашаем университеты к совместной работе в приближающемся 2023 году».

Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных компаний России, ведет свою деятельность с 2014 года и входит в состав Группы АФК «Система». АФК «Система» и ее портфельные компании последовательно инвестируют в развитие человеческого потенциала, реализуют масштабные и долгосрочные инициативы в сфере образования и науки, здравоохранения, спорта и культуры, поддерживают инновации и помогают незащищенным категориям населения. Благотворительные, волонтерские, технологические и просветительские инициативы Корпорации способствуют достижению Целей устойчивого развития ООН в соответствии с национальными приоритетами, росту социального и экологического благополучия территорий присутствия Группы. Только за последние 3 года (2019 – 2021 гг.) общий объем социальных инвестиций группы АФК «Система» превысил 5 млрд рублей.

АО Агрохолдинг "СТЕПЬ"