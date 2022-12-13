Мигранты устроили массовую драку на сортировочном пункте Ozon в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мигранты устроили массовую драку на сортировочном пункте Ozon. Потасовка попала на видео, его опубликовал Telegram-канал Ural Mash. На кадрах видно, что люди ругаются между собой, а затем словесный конфликт перерастает в драку. По данным издания, сотрудники Ozon мешали друг другу выйти после смены — спешили на автобусы и толкались.

В пресс-службе Ozon «Ъ-Урал» подтвердили информацию о потасовке и отметили, что сотрудники службы безопасности компании оперативно пресекли ее. «Участники конфликта отстранены от работы на логистическом центре. В конфликте разбираются правоохранительные органы»,— уточнили в маркетплейсе.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу заявили, что информации о пострадавших не зафиксировано. «Полиция проверит сведения, опубликованные в интернете, а также установит обстоятельства и участников конфликта»,— цитирует пресс-службу портал Е1.

Ранее в Екатеринбурге возле БЦ «Высоцкий» произошла массовая драка. На опубликованной в соцсетях записи видно, как сначала двое мужчин дерутся, затем звучит выстрел, и одного из участников конфликта кидают на землю и пинают толпой.

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Катерина Якушева