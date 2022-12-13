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Главой МИД Белоруссии назначен Сергей Алейник

Новым министром иностранных дел Белоруссии стал Сергей Алейник. Он был заместителем главы МИД Белоруссии Владимира Макея, который умер 26 ноября в возрасте 64 лет. Об этом сообщает БелТА.

Сергей Алейник

Сергей Алейник

Фото: Пресс-служба МИД Беларуси

Сергей Алейник

Фото: Пресс-служба МИД Беларуси

Сергей Алейник был заместителем министра иностранных дел Белоруссии с 2009 по 2013 год, а также с 2020 по 2022 год. С 2013 по 2020 год он был чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии Великобритании и в Ирландии, с 2002 по 2009 год — послом Белоруссии при Святом Престоле и Суверенном Мальтийском Ордене.

Анастасия Ларина

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