Настроения московских и петербургских горожан оказались самыми депрессивными на рынке труда

Настроения трудящихся в петербургской и московской агломерациях оказались самыми депрессивными на рынке труда, сообщили в hh.ru. Общий индекс самочувствия работающих в Петербурге находится на уровне –0,07 пункта, что на 0,01 пункта выше, чем 3 квартале.

Это означает, что люди стали себя чувствовать немного лучше после осеннего периода. Однако в сравнении с показателями прошлой зимы оказывается, что настроение у людей все-таки существенно хуже. Общий тренд «затихания» более характерен в Петербурге для сфер «Маркетинг, PR», (-2,3% новых вакансий за месяц), «Искусство и масс-медиа» (-6,5%) и «Автобизнес» (-10,4%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спрос на работников в тяжелом машиностроении в Петербурге вырос на 30%.

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