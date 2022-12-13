DJI показала бюджетный дрон Mini 3

Крупнейший мировой производитель потребительских дронов китайская Da-Jiang Innovations (DJI) представила новый дрон Mini 3, который стал более дешевой версией модели Mini 3 Pro. В продаже новый беспилотник появится в январе 2023 года по цене от $409, а аксессуары для DJI Mini 3 уже доступны.

Беспилотник оснащается камерой 48 Мп с четырехкратным цифровым зумом и поддержкой съемки видео 4K с частотой 30 кадров в секунду, предусмотрены 2- и 4-кратный цифровой зум в зависимости от разрешения записи. Поддерживается и прямая видеотрансляция на расстояние до 10 км.

DJI Mini 3 имеет возможность ведения полета и съемки по запрограммированным заранее программам. От версии Pro новинка отличается упрощенными системами защиты от столкновений и отслеживания объектов съемки. Заявленная автономность — до 38 минут полета без замены аккумулятора или до 51 минуты с более емкой батареей.

Напомним, в апреле 2022 года DJI прекратила (https://www.kommersant.ru/doc/5328513) работу в России и на Украине. В компании объяснили такое решение «переоценкой требований» соответствия рынку. Новые беспилотники официально поставлять на российский рынок компания не планирует.