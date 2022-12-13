Священник из Белгорода попросил политическое убежище в США на границе с Мексикой

В Белгородской и Староооскольской епархии прокомментировали поступок протоирея Федора Шумских, который попросил политического убежища в США на границе с Мексикой.

«Несогласным с чем-то или кем-то отец Федор, к сожалению, был всегда. И эту свою характерную особенность не спешил исправлять», — заявили в епархии. Там напомнили, что отца Федора ранее дважды отстраняли от службы: за вводящие в соблазн проповеди и за драку в Корсунском храме.

«Запрещенный в служении (уже третий раз по счету) бывший клирик епархии протоиерей Феодор Шумских, уехав в США, преподносится чуть ли ни как гонимый исповедник-миротворец за свою позицию к специальной военной операции, да и в целом к политическому строю в нашей стране,— рассказал священник Николай Дубинин. — Несмотря на то, что долгое время отец Федор был ярким примером благочестивого и доброго пастыря, особенно в первые годы своего служения, со временем батюшка все чаще стал попадать в нехорошие ситуации: то какая-то потасовка прямо в храме, после чего последовал первый временный запрет в служении, то публичные обличения священноначалия за прививки от ковида, сравнения высших церковных собраний со съездами ЦК КПСС и тому подобное. Все эти истории за последние годы сформировали устойчивое впечатление об отце Федоре, как о бунтаре, который словно находится в непрестанном поиске для обличения и диспута».

В епархии подчеркнули, что отец Федор публично не выступал против СВО и был отстранен в последний раз за то, что тайно покинул страну.

Федор Шумских родился 24 ноября 1973 года в поселке Золочев Харьковской области. В 1991 году поступил в Московскую Духовную семинарию. В 1991-1994 годах служил в армии. 8 января 1998 года рукоположен в сан диакона, а 12 сентября 2000 года — в сан иерея. С апреля 2012 года был клириком Смоленского собора.

К чему призывал коллег белгородский митрополит Иоанн после начала СВО, в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий