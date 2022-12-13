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На речной переправе «Самара — Подголятино» сократили число рейсов

С 14 декабря 2022 года будет действовать обновленное расписание речной переправы «Самара — Подголятино». Число рейсов сокращено с шести до трех. Об этом сообщается на официальном сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Три раза в день суда «Ом» будут курсировать до пристани «Подголятино», расположенной в 1,5 км от Рождествено. Теплоходы отправляются из речного вокзала в 07:00 (MSK+1), 12:00 (MSK+1) и 17:00 (MSK+1). Утренний и вечерний рейсы организованы с заходом на Проран. В обратном направлении суда проследуют через 30 мин после отправления из Самары.

Продажа билетов из пристани «Подголятино» и с Прорана будет осуществляться кассирами непосредственно на теплоходах «Ом». Продажа билетов из Самары будет осуществляться в здании речного вокзала.

В зависимости от гидрометеорологических условий в расписании могут возникнуть изменения интервалов движения судов. На Проран судно будет заходить носом к берегу.

Ранее сообщалось, что грузовая переправа «Самара — Рождествено» приостановила работу до весны.

Андрей Сазонов

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