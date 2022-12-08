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Грузовая переправа «Самара — Рождествено» приостанавливает работу до весны

Грузовая паромная переправа от пристани Октябрьский спуск в Самаре до пристани Рождествено приостанавливает работу с 9 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте ООО «Самарское речное пассажирское предприятие».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Судно «Окский-35» завершает работу в связи с постановкой на зимний отстой. Грузовая паромная переправа закрыта до весны следующего года.

Грузовая переправа от пристани Октябрьский спуск до Рождествено в 2022 году заработала 21 апреля. В конце апреля паром не выходил на линию из-за размытия паводковыми водами береговой линии у причала Рождествено.

Андрей Сазонов

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