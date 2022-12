The Wall Street Journal впервые возглавит женщина

Компания News Corp., владеющая газетой The Wall Street Journal, сообщила о предстоящей смене главного редактора издания. С 1 февраля 2023 года 56-летнего Мэтта Мюррея на этом посту сменит его ровесница Эмма Такер, опытная британская журналистка, которая в настоящее время является редактором газеты The Sunday Times, также принадлежащей News Corp. Таким образом, главным редактором WSJ впервые станет женщина.

Эмма Такер окончила Оксфордский университет, где изучала политику, философию и экономику. Журналистскую карьеру начинала в Лондоне в Financial Times, освещая близкие ей темы политики и экономики. Позже она была редактором воскресного приложения FT, а затем заместителем редактора The Times. С января 2020 года, то есть с самого начала пандемии COVID-19, она занимает пост редактора The Sunday Times. Значительное внимание редакция под ее руководством уделяла журналистским расследованиям. За время ее работы цифровая аудитория The Sunday Times выросла более чем в два раза. А число подписчиков на цифровую версию The Times и The Sunday Times увеличилось с 320 тыс. до 450 тыс. Кандидатура госпожи Такер на пост главного редактора WSJ была единогласно одобрена специальным комитетом, который следит за соблюдением редакционных стандартов и вопросов этики в WSJ.

Мэтт Мюррей работал в Dow Jones & Co с 1994 года сначала корреспондентом, потом поднялся до исполнительного редактора и заместителя главного редактора. Главным редактором WSJ он стал в июне 2018 года. Именно в период его руководства WSJ опубликовала расследование о внутренних правилах Facebook, вызвавшее огромный резонанс в обществе. После прихода Эммы Такер на пост главного редактора WSJ Мэтт Мюррей в течение месяца будет помогать ей войти в курс дел. Затем он перейдет на новую должность в News Corp., говорится в заявлении компании.

Алена Миклашевская