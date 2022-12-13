Бывший завод Nokian Tyres в Ленобласти возобновит работу в 2023 году

Производство шин финской компании Nokian Tyres, расположенное в городе Всеволожск Ленинградской области, будет перезапущено к II кварталу 2023 года. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на своей ежегодной пресс-конференции.

«Второй квартал 2023 года — срок возобновления работы завода Нокиан Тайерс, к которому мы стремимся. Но перезапуск завода — очень трудный и длительный процесс»,— сказал господин Дрозденко.

Напомним, финская Nokian Tyres продала свой российский бизнес «Татнефти» за €400 млн. Завод финской компании во Всеволожске до этого кризиса был крупнейшим поставщиком шин Nokian по всему миру. В июне 2022 года Nokian Tyres объявила, что ходит с российского рынка на фоне санкций ЕС, которые, по словам главы концерна в РФ Андрея Пантюхова, сделали «невозможной дальнейшую работу в составе концерна».

Подробнее — в материале «Шинодемонтаж».

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