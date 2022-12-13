Путин поручил восстановить разрушенные музеи в присоединенных регионах

Президент Владимир Путин поручил проработать меры по восстановлению разрушенных зданий музеев и созданию современных экспозиций в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Поручение дано врио глав этих регионов и правительству России. Доклад о его выполнении нужно представить до 1 сентября 2023 года.

«При участии ассоциации "Российское историческое общество" разработать комплекс мер по восстановлению разрушенных и капитальному ремонту поврежденных зданий, модернизации технологического и экспозиционного оборудования, хранительских площадей историко-краеведческих и военно-исторических музеев данных субъектов Российской Федерации, созданию в этих музеях современных экспозиций, а также утвердить и обеспечить поэтапную реализацию указанных мер»,— говорится в поручении на сайте Кремля.

В числе ответственных за исполнение: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, и. о. главы ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, и. о. губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, бывший глава Херсона Владимир Сальдо, а также глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Господин Путин 30 сентября подписал соглашение о присоединении к России четырех регионов. 5 октября он назначил врио глав этих регионов.

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Лаура Кеффер