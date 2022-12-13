Руководитель Alfa Romeo в «Формуле-1» покинет коллектив и перейдет в Scuderia Ferrari

Заводская команда Alfa Romeo в «Формуле-1» объявила об уходе руководителя — Фредерик Вассер покинет коллектив Alfa Romeo F1 Team Orlen в январе 2023 года, чтобы перейти в заводскую команду Ferrari.

Французский специалист присоединился к команде и стал генеральным директором компании Sauber Motorsport в 2017 году. За шесть сезонов под руководством господина Вассера команда стала стабильно набирать очки, выросло число спонсоров и расширился штат коллектива. В 2022 году Alfa Romeo F1 Team Orlen заняла шестое место в Кубке конструкторов «Формулы-1», что стало лучшим результатом для команды с 2012 года.

Уход топ-менеджера связан с переходом в заводскую команду Scuderia Ferrari. Коллектив из Маранелло официально подтвердил увольнение нынешнего главы коллектива Маттиа Бинотто, который оставит свой пост 31 декабря 2022 года,— его во главе Scuderia Ferrari заменит Фредерик Вассер. В новую должность французский специалист вступит с 9 января.

«Для меня большая честь и радость присоединиться к Scuderia Ferrari в качестве руководителя команды. Как человек, всю жизнь питавший страсть к автоспорту, Ferrari всегда представляла для меня самую вершину мира гонок. Я с нетерпением жду возможности работать с талантливой и по-настоящему увлеченной командой в Маранелло, чтобы почтить историю и наследие Скудерии и принести пользу нашим тифози по всему миру»,— отметил Фредерик Вассер.

Напомним, господин Вассер в автоспорте работает более 25 лет. Ранее специалист занимал различные должности в младших гоночных сериях, а с 2016 года присутствует в качестве топ-менеджера в «Формуле-1» — сначала француз возглавлял команду Renault F1 Team, а с 2017 по 2022 год руководил Sauber Motorsport.